Gerade erst sorgte die Sängerin mit der Veröffentlichung ihres ersten gemeinsamen Duetts "An diesen Tagen" mit Ben Zucker für Aufsehen. Am 20. Oktober wurde der Song veröffentlicht und bereits einen Tag später performten die beiden Schlagerstars ihren Titel in Florians Silbereisens Schlagerbooom in der Dortmunder Westfalenhalle. Schon bei der ersten Textzeile "Mein Leben ging noch nie gerade aus…" sangen und tanzten die Zuschauer begeistert mit. Wenige Minuten später konnten sich Kerstin und Ben über begeisterten Applaus freuen, die Live-Premiere von "An diesen Tagen" war geglückt.