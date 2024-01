Helene Fischer hatte bei dem Konzert in Frankfurt bereits mehr als 90 Minuten gesungen, getanzt und Akrobatik-Übungen absolviert, als sie auf einer kleinen Bühne mit ihrem Publikum ins Gespräch kam. Unter anderem bedankte sie sich für ein paar rosa-farbene "Thomas"-Socken (Strümpfe mit dem Gesicht ihres Mannes Thomas Seitel).

Bildrechte: Das Erste/ Helene Fischer - Rausch Live

"Und ich freue mich sehr", so Helene weiter, "dass du so ehrlich bist und das mit mir teilst. Das ist ganz ganz groß von Dir. Ich wünsche Dir alles Glück der Welt." Sie wünsche ihr, dass ihre Eltern sie umarmen und in dem Moment einfach nur lieb haben. Und dann ergänzte die Sängerin: "Wehe, die reagieren ganz doof. Sag ihnen bitte einen lieben Gruß von mir!"