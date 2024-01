Bildrechte: IMAGO / Scherf

Fast auf den Tag genau ist es 20 Jahre her, dass Uta Bresan zum ersten Mal für "Musik für Sie" vor der Kamera stand: Am 18. Januar 2004 führte sie zum ersten Mal im Ballhaus Aschersleben durch die Show. Am Freitag, 19. Januar 2024 feiert sie nun mit einer Spezialausgabe ihr großes Moderationsjubiläum.



Dabei sind in der Show unter anderem Ireen Sheer, Eloy de Jong, Olaf Berger und Linda Feller zu Gast, um die schönsten und emotionalsten Momente der Sendung zusammen mit den Zuschauern noch einmal zu durchleben.