Nach seinem Auftritt beim Schlagerbooom 2024, bei dem Vincent Gross seinen Song "Zeig der Welt wie du bist" gesungen hatte, stellte sich der 28-Jährige unseren Fragen im Meine-Schlagerwelt-Interview. Hier erklärte er, wie die Idee geboren wurde, einen Song zu kreieren, der dem "ersten Schlager der Geschichte", " An der schönen blauen Donau" von Johann Strauss nachempfunden ist:

Dem Schlagerbooom-Publikum gefiel der Song, Vincent Gross bekam nach seinem Auftritt großen Applaus. In einem wichtigen Punkt gibt es allerdings noch Verbesserungspotenzial beim gebürtigen Berner, denn auf die Frage, ob er Walzer tanzen könne, antwortete er: "Ich habe in der Tat einmal Walzer tanzen gelernt, das ist aber auch schon wieder sechs Jahre her. Irgendwas mit heben und wieder senken. Ich müsste es mir aber nochmal angucken."