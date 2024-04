"Wenn er dann mit Freunden […] nachts in Kneipen war, und er getrunken hatte, […] wollte er sein kleines Mädchen […] singen hören. Dann hat er zu Hause angerufen, meine Mutter hat mich in ein Taxi gesetzt mit meinem älteren Bruder. Wir sind dann vor diese Kneipe gefahren", so Marianne Rosenberg im Gespräch mit Podcast-Host Oliver Polak.

Trotz nicht immer angenehmer Erfahrungen war die Musik für sie von Beginn an "ein Glücksort", so die Künstlerin. Im Alter von 14 Jahren nahm Marianne Rosenberg dann an einem Nachwuchs-Wettbewerb teil, gewann und bekam ihren ersten Schallplattenvertrag. Nach anfänglichen Schwierigkeiten startete die junge Musikerin dann mit ihrer ersten Single "Mr. Paul McCartney" in ihre Karriere. Es folgten weitere Hits wie "Fremder Mann" (1971), "Jeder Weg hat mal ein Ende" (1972), "Er gehört zu mir" (1975), "Lieder der Nacht" (1976) und "Marleen" (1976).