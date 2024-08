In meiner Kindheit war er, was väterliche Momente angeht, wo ein Junge vielleicht seinen Vater braucht, wenig da. Sehr wenig.

So ehrlich bilanziert Peter Maffays Sohn Yaris das Verhältnis zu seinem Vater in seiner Kindheit. Der 20-Jährige ist das einzige Kind aus Peter Maffays vierter Ehe mit Tanja Spengler.

"Er hat dafür gesorgt, dass wir alle was zu essen haben auf dem Tisch und dass wir das Leben führen können, das wir geführt haben", erzählt Yaris weiter. "Das habe ich nur als Kind nicht so verstanden. Als Kind denkst du dir: 'Wo ist Papa?'"

Es sind berührende, intime und exklusive Einblicke, die Peter Maffay in der neuen Dokumentation "maffay." gibt. Noch nie hat der Musiker ein Kamerateam so nah an sich und seine Familie heran gelassen.

Der Film kommt am 75. Geburtstag des Sängers, dem 30. August, in einer 90-minütigen Fassung in die ARD Mediathek. Am gleichen Tag läuft die Dokumentation um 22.20 Uhr im Ersten, dort in einer 60-minütigen Fassung.