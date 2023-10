In der Welt des Schlagers gibt es Künstler und Künstlerinnen, die nicht nur musikalisch, sondern auch persönlich eine wahre Strahlkraft besitzen. Einer von ihnen ist zweifellos Ross Antony, dessen Karriere eine faszinierende Reise durch die Höhen und Tiefen der Musikindustrie war.

Ross, der als „Ross Anthony Catterall“ in England geboren wurde, kommt eigentlich aus der Musical-Welt und studierte drei Jahre lang Gesang, Tanz und Schauspiel in der Nähe von London. 1997 verschlug ihn die Welturaufführung des Musicals „Catharine“ erstmals nach Deutschland. Hier begann seine musikalische Karriere als Mitglied der erfolgreichen „Popstars“-Castingband „Bro'Sis“ – dem Nachfolger der „No Angels“. Gegründet im Jahr 2001 traf Ross dort auch auf seinen jetzigen Schlagerkollegen Giovanni Zarrella. Bro’Sis landete mit „I Believe“ einen Erfolgshit und machte die Charts unsicher – der Start für Ross' musikalische Karriere und Grundstein für seinen jetzigen Schlagererfolg.

Nachdem sich die Castingband 2006 trennte, kehrte Ross zu seinen Ursprüngen zurück und übernahm erneut Rollen in internationalen Musicals, zum Beispiel die des Bobby C in „Saturday Night Fever“.