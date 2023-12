12. Dezember 2023, gegen 19 Uhr: Eine C-17-Transportmaschine der US Air Force landet auf dem Flughafen Leipzig/Halle. Sie kommt aus Mali in Westafrika. Gegen Mittag war sie dort gestartet. In ihrem Frachtraum: ein gepanzerter Lkw der Bundeswehr. Es ist die letzte Maschine, die im Auftrag der Bundeswehr Material aus Mali herausbringt.

Rund zehn Jahre waren Soldaten aus Deutschland in dem westafrikanischen Land stationiert. Doch im Sommer wurde das UN-Mandat Minusma zum letzten Mal bis Ende diesen Jahres verlängert. Ende 2023 müssen die Truppen im Auftrag der UN - also auch die Bundeswehr - das Land verlassen haben. Nach dem Abzug aus Afghanistan war es der größte Auslandseinsatz der Bundeswehr. Dementsprechend aufwendig ist der Abzug.

Stationiert waren die Truppe hauptsächlich im Camp Castor in Gao im Norden des Landes. Die Region gilt als politisch instabil, die Zentralregierung hat dort außerhalb der größeren Ortschaften nur wenig Einfluss. Die Gegend gilt als besonders gefährlich. In einem internen Bundeswehr-Dokument, dass dem MDR vorliegt, wurde die Bedrohungslage in der Region vor wenigen Wochen als erheblich eingestuft. Fast 700 Bundeswehrangehörige waren vor wenigen Wochen noch im Rahmen von Minusma im Land. In Spitzenzeiten waren es sogar mehr als 1.200.

Organisiert wird der Abzug aus Mali auch von Soldaten aus Thüringen. Zu ihnen gehört Hauptmann Erik, Angehöriger des Logistikkommandos der Bundeswehr in Erfurt. Sein Nachname darf aus Sicherheitsgründen nicht genannt werden. Im Camp Castor ist er mit dafür zuständig, das Material, das in den vergangenen Jahren ins Camp gebracht wurde, wieder abzutransportieren. Dafür gibt es im Camp extra eine sogenannte Materialschleuse. "Hier wird das Material abgegeben und auf Vollständigkeit geprüft", sagt Erik. "Dann wird es für die Luftfracht verpackt oder jeden anderen Transport fertig gemacht und dann nach Deutschland geschickt. Auf welchem Weg auch immer." Bildrechte: MDR/Nana Ehlers

Andere Sachen aus dem Camp werden nicht nach Deutschland geschickt, etwa Büromaterial. Stattdessen wird es an lokale Abnehmer verkauft - die Regierung, Geschäftsleute, aber auch an NGOs, also Hilfsorganisationen. Es geht um große Mengen Material, dass in den vergangenen Monaten nach Deutschland transportiert werden musste. Rund 1.500 Container-Äquivalente seien es gewesen, sagt der Kommandeur des Logistikkommandos, General Gerald Funke, dem MDR.

Unterteilt sind die Bundeswehrgüter in mehrere Kategorien: Zum einen das sogenannte sicherheitsrelevante Material. Heißt: Vor allem Waffen, Munition und militärische Fahrzeuge. Was aus dem Bereich nicht mehr zurückgebracht werden kann, wird demilitarisiert, also funktionsunfähig gemacht. "Es bleibt auf jeden Fall nichts zurück, was sicherheitsempflindlich ist und von anderen Parteien zweckentfremdet werden könnte", sagt Hauptmann Erik im Camp in Gao.

Vieles von dem Material, das aus Mali ausgeflogen wurde, kam in den vergangenen Monaten auf dem Flughafen Leipzig/Halle an. Bis zu 70 Flüge pro Monat. Der Flughafen ist ein Drehkreuz für die Bundeswehr. Grundsätzlich wurden die meisten Güter über den Luftweg aus Gao gebracht. Denn um den nächsten Hafen zu erreichen, müssen die Materialien erst hundert Kilometer mit Lastwagen über Land gebracht werden.

Doch auch der Abtransport per Flugzeug ist mühsam. Das Problem vor Ort: Der Flughafen ist relativ klein, deshalb können dort keine großen Antonov-Frachtflugzeuge landen. Stattdessen lediglich kleinere Maschinen, etwa Ilyushin-Frachtflieger. Doch die können deutlich weniger Material laden, das erschwerte den Abtransport.

Wegen der großen Frachtmengen ist die Bundeswehr auch auf private Unternehmen angewiesen. Etwa auf DB Schenker, ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn. Die wiederum vergab Aufträge an die aserbaidschanische Frachtfluggesellschaft Silk Way Airways, wie aus einer schriftlichen Frage des Linken-Bundestagsabgeordneten Ali Al-Dailami hervorgeht. Silk Way fliegt seit Monaten regelmäßig von Leipzig/Halle nach Gao. Dabei gab es auch Probleme: Mindestens zweimal mussten Maschinen von Silk Way nach dem Start in Leipzig wegen technischer Probleme umkehren.