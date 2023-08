Die Wagner-Truppe ist eine Privatarmee, die der Kreml lange für seine Schattenkriege in verschiedenen Weltregionen eingesetzt hatte. Wagner-Söldner waren lange vor dem offiziellen Ausbruch des Kriegs gegen die Ukraine im Donbass aufseiten der Separatisten aktiv. In Syrien kämpften sie als Bodentruppen auf der Seite Moskaus. Auch in vielen Staaten Afrikas ist Wagner aktiv, so in der Zentralafrikanischen Republik und Mali. Die Hilfe für die dortigen Regimes sicherten Russland Einfluss, Prigoschin selbst soll beispielsweise bei der Ausbeutung von Bodenschätzen in den Ländern viel Geld verdient haben.