Dass die Zugangsbeschränkungen , also die 2- oder 3G-Regeln, größtenteils entfallen, finden 62 Prozent richtig.

Das Ende der Maskenpflicht in Schulen finden 58 Prozent richtig, das Ende der Maskenpflicht in anderen Innenräumen, wie Restaurants, 54 Prozent.

Einige Maßnahmen bleiben auch nach dem 2. April weiterhin bestehen. So wird es weiterhin die Pflicht geben, Masken in Kliniken, Pflegeheimen oder Arztpraxen zu tragen, außerdem bleibt die Testpflicht im Pflegebereich obligatorisch. Die deutliche Mehrheit (87 bzw. 84 Prozent) findet diese Entscheidungen richtig. Dass in Bus und Bahn weiterhin Masken getragen werden müssen, begrüßen ebenfalls drei Viertel (75 Prozent) der Teilnehmenden.

Ebenfalls mehr als drei Viertel finden es richtig, dass nach wie vor bei eigener Infektion die Quarantäne verordnet wird (76 Prozent). Etwas weniger, aber immer noch die Mehrheit, befürwortet die Quarantäne bei Kontakt im Haushalt für Ungeimpfte und Nicht-Genesene (62 Prozent).

Strengere Corona-Schutzmaßnahmen – wie Maskenpflichten oder 3G-Regeln – sind künftig nur noch in so genannten Corona-Hotspots möglich. Diese müssen die einzelnen Bundesländer, beispielsweise für einzelne Landkreise, bestimmen. Zwar fordern in den Landtagen einzelne Parteien aufgrund der Coronalage strengere Maßnahmen. Allerdings sind in Sachsen und Sachsen-Anhalt aktuell keine Mehrheiten für Hotspot-Regelungen absehbar. In Thüringen wurde die Regelung bereits abgelehnt.

Ob es aktuell strengere Regeln für Hotspots in ihrer Region geben sollte, diese Frage entzweit die MDRfragt-Gemeinschaft: 49 Prozent lehnen die Forderung ab, 48 Prozent befürworten sie.

Unterschiede gibt es hier zwischen den Bundesländern: In Sachsen-Anhalt spricht sich eine knappe Mehrheit (53 %) für Hotspot-Regelungen im Land aus, in Sachsen ist eine knappe Mehrheit dagegen (52 %). In Thüringen sind 50 Prozent der Teilnehmenden dafür und 46 Prozent dagegen.

Generell sind ab dem 3. April strengere Regeln nur noch regional möglich – bundesweite Einschränkungen soll es zunächst nicht mehr geben. Eine knappe Mehrheit findet diese Entscheidung richtig (51 Prozent). Nur etwas weniger – knapp die Hälfte (43 Prozent) – findet sie dagegen falsch.

In den Kommentaren haben uns einige kritische Kommentare dazu erreicht, dass Einschränkungen künftig nur noch regionalen möglich sind:

Es war in der Vergangenheit schon schwierig, sich im Dschungel der unterschiedlichen Umsetzung der Maßnahmen zurecht zu finden. Die Hotspot-Regelung wird nur für noch mehr Chaos, Unverständnis und Widerstand sorgen. Beate M., 51 Jahre, Saalekreis