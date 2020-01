Was bewegt die Menschen in Mitteldeutschland? Das will "mdrFRAGT - Das Meinungsbarometer für Mitteldeutschland" herausfinden. Guter und ausgewogener Journalismus erfordert ein breites Spektrum an Meinungen. Oftmals werden in der Gesellschaft aber nur die Stimmen wahrgenommen, die sich am lautesten bemerkbar machen. Mit "mdrFRAGT" wollen wir allen Teilen der Gesellschaft eine Stimme geben - auf breiter Basis, mit möglichst vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und das nicht nur einmalig, sondern regelmäßig: miteinander in Kontakt kommen und auf Augenhöhe begegnen, einander besser verstehen und voneinander lernen. Klingt nach viel? Aber genau da wollen wir hin - um am Ende das Programm noch besser zu machen.