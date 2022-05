Die letzten zwei Jahre unter Pandemiebedingungen haben sich in den Augen der Teilnehmenden negativ auf den Zusammenhalt in der Gesellschaft ausgewirkt. So finden 78 Prozent, dass der Zusammenhalt seitdem schwächer geworden ist.

Auch im privaten Bereich hat der Zusammenhalt seit Corona abgenommen: Ein knappes Drittel (30 Prozent) der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat das angegeben. Bei etwas mehr als der Hälfte (55 Prozent) ist der Zusammenhalt allerdings gleichgeblieben.

Ihre Gedanken zum Einfluss von Corona auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt teilen die MDRfragt-Mitglieder in den Kommentaren mit:

Die Corona-Pandemie hat eindeutig gezeigt, dass wir als Bevölkerung nicht richtig solidarisch waren, wie wir es hätten sein müssen. Gerade in Hinblick auf die Coronamaßnahmen und freiwillige Impfbereitschaft. Daniel A., 33 Jahre, Altmarkkreis Salzwedel

Corona hat leider bei vielen Menschen in der Gesellschaft gezeigt, dass Rücksicht auf andere und vor allem Nächstenliebe nicht mehr so wichtig ist. Das erschreckt mich. In solchen Krisen zeigen die Menschen oft ihr wahres Gesicht. Renate B., 57 Jahre, Erzgebirgskreis

Bei einem Fünftel hat Corona Familien voneinander entfernt

Ganz konkret nach den Auswirkungen von Corona auf den familiären Zusammenhalt befragt, geben zwar knapp zwei Drittel an, dass die Pandemie keinen Einfluss darauf hat. Ein Fünftel sagt jedoch, dass Corona die Familienmitglieder voneinander entfernt hat. Bei 14 Prozent sind die Familienmitglieder in der Pandemie dagegen näher zusammengerückt.

Der zunehmende Egoismus (80 Prozent) und die größer werdenden sozialen Unterschiede (77 Prozent) sind in den Augen der MDRfragt-Teilnehmenden, die weniger gesellschaftlichen Zusammenhalt konstatieren, die vorwiegenden Gründe dafür. Außerdem nennen viele die größeren Unterschiede in den politischen Einstellungen (67 Prozent), den Einfluss sozialer Medien auf die Kommunikation (62 Prozent) und generell den Einfluss der Medien (57 Prozent) als ursächlich.

Solidarität und Hilfsbereitschaft definieren gesellschaftlichen Zusammenhalt

Was macht für Sie gesellschaftlichen Zusammenhalt aus? Auf diese Frage haben die meisten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer geantwortet: Solidarität und Hilfsbereitschaft. Außerdem entscheidend für den Zusammenhalt sind in den Augen der MDRfragt-Mitglieder, die sich an der Befragung beteiligt haben: die Anerkennung sozialer Regeln, das Vertrauen in Mitmenschen und Gerechtigkeit.

Wir wollten von den Befragten auch wissen, wie sich der gesellschaftliche Zusammenhalt in ihren Augen seit der Wiedervereinigung verändert hat. 72 Prozent finden, dass er – und zwar in Bezug auf die gesamte Gesellschaft – schwächer geworden ist. Auf ihr privates Umfeld bezogen, findet das immerhin auch ein Drittel (33 Prozent) der MDRfragt-Mitglieder, die sich an der Befragung beteiligt haben. Knapp die Hälfte (47 Prozent) gibt hier jedoch auch an, dass sich der Zusammenhalt nicht verändert hat.

In den Kommentaren berichten die Teilnehmenden, was ihnen im Vergleich zur DDR-Zeit heute fehlt:

Gesellschaft bedeutet Geben und Nehmen. In der DDR waren wir durch bestimmte Faktoren aufeinander angewiesen. Gegenseitige Hilfe war selbstverständlich. Das Miteinander ging in den letzten Jahren etwas verloren, vor allem durch den Einfluss von Corona. Christine K., 71 Jahre, Vogtlandkreis

Das gesellschaftliche Leben, gerade wie hier auf einem Dorf, war vor 1990 intensiver! Mehr Brauchtum wurde gelebt, gegenseitige Hilfe gibt’s heute nur noch in Einzelfällen. Maik F., 49 Jahre, Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Jeder Vierte engagiert sich beim gemeinsamen Frühjahrsputz

Zu DDR-Zeiten war es üblich, beim gemeinsamen Frühjahrsputz das Wohnumfeld zu verschönern. Ein gutes Viertel der Teilnehmenden macht das auch heute noch. Mehr als zwei Drittel machen jedoch nicht mehr gemeinsam den Frühjahrsputz.

Wie ihr Frühjahrsputz konkret aussieht bzw. wie sie ihre Umgebung sauberhalten, schreiben die MDRfragt-Mitglieder in den Kommentaren:

Wir Nachbarn verschönern gemeinsam den Hof beim "Frühjahrsputz" mit Blumen, Kräutern in Beeten und Töpfen, gemeinsam nutzbarem Mobiliar für Kaffee- oder Grilltreffen und Spielmöglichkeiten für die Kinder. Iris R., 49 Jahre, Leipzig