Eine knappere Mehrheit bundesweit unterstützt die Ziele, in einer "klimaneutralen Gesellschaft" zu leben (57 Prozent) oder in einer Gesellschaft, "in der Zuwanderung als Chance begriffen wird" (56 Prozent). Und diese Ziele werden dem Bericht zufolge in Westdeutschland stärker unterstützt als in Ostdeutschland. Allerdings heißt es auch: "Diese Ost-West-Unterschiede zeigen sich jedoch nur bei jenen Personen, die vor 1972 in der ehemaligen DDR beziehungsweise in Westdeutschland geboren und sozialisiert wurden." Bei Menschen, die ab 1972 geboren sind und somit überwiegend im wiedervereinigten Deutschland sozialisiert wurden, gebe es hinsichtlich der bevorzugten Gesellschaft kaum Unterschiede zwischen Ost und West.