Beim Thema Katastrophenschutz im Schulunterricht gibt es nach Ansicht von Experten Nachholbedarf. Das sagt nicht nur der Deutsche Feuerwehrverband , sondern auch das sächsische Landesamt für Schule und Bildung. Zwar seien Brandschutz und Erste Hilfe durchaus Themen im Lehrplan, meint Clemens Arndt vom Landesamt. Wie man sich auf Notsituationen vorbereitet, sei aber weniger präsent. "Das ist tatsächlich momentan im sächsischen Lehrplan nicht so ein Riesenthema, das muss man so klar sagen."

Andere Bundesländer sind da schon weiter. In Baden-Württemberg wurde von der grün-schwarzen Landesregierung seit dem vergangenen Schuljahr der Katastrophenschutz in den Lehrplan integriert. In der 6. Klasse ist ein Aktionstag Katastrophenschutz verpflichtend. Clemens Arndt vom Landesschulamt kann sich dies auch für Sachsen vorstellen. "Ich gehe schon davon aus, dass das ein Modell für Sachsen ist." Er gebe aber zu bedenken, dass dies nur ein einziger Tag sei, der das Thema in die Köpfe bringe. Die Umsetzung von all dem wäre Aufgabe des Kultusministeriums.