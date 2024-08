Chronisches Fatigue Syndrom Arzt fordert neue Strukturen für Behandlungen

Woran merkt man, an so etwas erkrankt zu sein?

Man muss sagen, dass man von Heilbarkeit eigentlich nicht sprechen kann. Im Moment ist es so, dass wir unterschiedliche Verlaufsformen haben, also dass sie bei den Patientinnen und Patienten sehr unterschiedlich sind. Aus der langen Zeit nach Corona können wir berichten, dass das bei vielen Patienten besser wird durch Physiotherapie, Ergotherapie und durch Rehabilitation. Da haben wir schon bei Einigen Verbesserung gesehen. Aber es gibt auch Patienten, die so schwer betroffen sind, dass sie seitdem bettlägerig sind.

Genau das ist ein Problem. Die Krankenkassen funktionieren nach dem System: Sie brauchen eine gesicherte Diagnose, dann können sie bestimmte Hilfsmittel und Strukturen beantragen. Und natürlich: Bei einer Sache, die ganz neu ist, wo man nicht so richtig weiß, was ist eigentlich die Ursache, da haben die Patientinnen und Patienten schon Schwierigkeiten. Reha-Kliniken müssten sich umstellen, und es gibt kaum spezialisierte Ambulanzen wie in der Charité in Berlin, in Jena und jetzt hier in Leipzig. Aber ansonsten bekommen Sie keine Termine bei einem Spezialisten, der sich nur mit dieser Erkrankung beschäftigt.