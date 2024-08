Im Interview mit MDR AKTUELL erklärt der Chef der Neurologie am Leipziger Klinikum St. Georg, Torsten Kraya, was es damit auf sich hat, was dagegen zu tun wäre und warum mehr dagegen getan werden müsste.

MDR AKTUELL: Was ist myalgische Enzephalomyelitis oder das Chronische Fatigue-Syndrom?

Torsten Kraya: Das Chronische Fatigue-Syndrom und Myalgische Enzephalomyelitis werden synonym genutzt. Es bedeutet, dass Patienten klinische Symptome haben, im Sinn ausgeprägter Müdigkeit und verminderter Belastbarkeit. Wir kennen das seit Jahren, aber es hat jetzt zugenommen, weil viele Menschen eine Covid19-Infektion hatten und danach über ausgeprägte Müdigkeit und verminderte Belastbarkeit im Alltag klagen. Es können ganz unterschiedliche Systeme betroffen sein. Es können Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, aber auch Konzentrations-, Aufmerksamkeitsstörungen sein. Da wird natürlich offensichtlich, dass das alle Bereiche des täglichen Lebens trifft.

Hängen Covid und das Fatigue-Syndrom direkt zusammen?

Das gab es schon früher, auch nach Virusinfektionen. Dadurch, dass viele Menschen an Corona erkrankt sind, gibt es jetzt eine relevante Rate von Menschen, die das haben. Man schätzt so 300.000 in Deutschland.

Auslöser ist wahrscheinlich ein Virus, weil viele Patienten eben direkt im Anschluss an Erkrankungen über dieses Phänomen berichten, sodass der zeitliche Zusammenhang hier naheliegt. Man geht davon aus, dass da Autoimmunvorgänge eine Rolle spielen. Es gibt gute wissenschaftliche Daten, die einen Zusammenhang zeigen, dass wir bei Patienten, die Long-Covid haben, ähnliche Phänomene beobachten, sodass da ein Zusammenhang naheliegt. Aber wir können es noch nicht hundertprozentig belegen.

Woran merkt man, an so etwas erkrankt zu sein?

Wenn nach einem Infekt die Belastbarkeit nicht wieder zurückkehrt. Ganz, ganz typisch für diese Erkrankung, wenn Patienten einen Infekt haben und im Anschluss daran kommt es nicht zur Rückbildung der Symptome. Dann hat man ein Risiko, dass es sich um so eine Erkrankung handelt.

Ist das heilbar und wenn ja – wie läuft die Therapie?

Man muss sagen, dass man von Heilbarkeit eigentlich nicht sprechen kann. Im Moment ist es so, dass wir unterschiedliche Verlaufsformen haben, also dass sie bei den Patientinnen und Patienten sehr unterschiedlich sind. Aus der langen Zeit nach Corona können wir berichten, dass das bei vielen Patienten besser wird durch Physiotherapie, Ergotherapie und durch Rehabilitation. Da haben wir schon bei Einigen Verbesserung gesehen. Aber es gibt auch Patienten, die so schwer betroffen sind, dass sie seitdem bettlägerig sind.

Und es ist wieder das Problem, dass die Kassen nicht alles bezahlen?