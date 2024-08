Dem MDR-Wetterstudio zufolge ist es am Donnerstag in Mitteldeutschland teils sonnig, teils bewölkt. Dabei bestehe eine noch leicht erhöhte Schauer- und Gewittergefahr. Für Freitag wird freundliches und recht sonniges, am Wochenende und zum Wochenbeginn hin leicht unbeständiges und teils gewittriges Wetter vorhergesagt. Dabei bleibe es weiter sommerlich warm.

Die ab Mittwoch erwarteten Niederschläge dürften auch die Situation in den mitteldeutschen Wäldern entschärfen. Am Dienstag gelten in weiten Teilen Sachsens und Thüringens die zweithöchste Warnstufe 4 bzw. die dritthöchste Warnstufe 3. Für den Norden und Osten Sachsen-Anhalts gilt die Warnstufe 3 im übrigen Land die Warnstufe 2. In allen drei Bundesländern gibt es insgesamt fünf Waldbrandwarnstufen.