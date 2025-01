Verdacht nicht bestätigt Kein weiterer Fall der Maul- und Klauenseuche in Brandenburg

Der Verdachtsfall auf Maul- und Klauenseuche im Landkreis Barnim in Brandenburg hat sich nicht bestätigt. Bundesagrarminister Cem Özdemir sagte am Freitagmorgen im Deutschlandfunk: "Der Stand ist heute, dass es keinen zweiten weiteren positiven Fall gibt." Wenig später teilte auch das Brandenburger Landwirtschaftsministerium mit, dass sich der Verdacht in einem Ziegenbestand nicht bestätigt habe: "Somit gibt es keinen weiteren Ausbruch der MKS und auch keine weitere Ausbreitung dieser Tierseuche."