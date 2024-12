So wie Julius, auch 35, aufgewachsen in Ostberlin. Als er später im Westen der Stadt lebt, merkt er, dass er irgendwie anders ist. Er fühlt sich zum ersten Mal ostdeutsch. "Es hat eine Rolle gespielt, mir war das aber nicht klar. Als Kind habe ich es als normal erlebt, dass meine Eltern so sind wie sie sind, dass ihnen Dinge, die sie tun möchten, nicht so einfach fallen. In einer Gesellschaft, in der es nicht möglich war, als ehemaliger DDR-Bürger an einer West-Universität eine Karriere zu machen", erklärt Julius.