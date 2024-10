2022 wurde im Westen neun Mal so viel vererbt wie im Osten. In den Führungsetagen unserer Gesellschaft sitzen im Schnitt nur 12,2 Prozent Ossis. Das Lohngefälle zwischen Ost und West liegt im Schnitt noch immer bei 20 Prozent. Jedes Jahr eine neue Studie zur ungleichen Vereinigung.

Also ja, Ost, West – das spielt in meiner Biografie eine Rolle. In meiner und in der von allen anderen jungen Menschen in Ostdeutschland. Das sollte niemanden wundern. Es müsste eigentlich auch nichts Schlechtes sein. Sich der Missstände bewusst zu sein, ist der erste Schritt auf dem Weg, sie zu ändern.