Ein weiterer Verdachtsfall der Maul- und Klauenseuche in Brandenburg verschärft die Sorge vor einem größeren Ausbruch der Krankheit. Die betroffenen Tiere seien bereits getötet worden, sagte der Sprecher des Landkreises Barnim. Angaben zum Standort des betroffenen Tierbestandes und zu den Tieren machte er nicht. Die Körper der Tiere seien auf Symptome untersucht worden. Proben der getöteten Tiere würden aktuell am Friedrich-Loeffler-Institut geprüft. Mit einem Ergebnis werde am Freitag gerechnet.