Heute werden die Drei Weisen aus dem Morgenland gefeiert. Das Dreikönigsfest steht für das Erscheinen Gottes in der Welt. Gefeiert wird das vor allem in den südlichen Bundesländern – und eben in Sachsen-Anhalt. Steven Gerhardt Steli, religionspolitischer Sprecher der CDU, hält an dem arbeitsfreien Tag fest: "Erstens ist der Feiertag nicht katholisch, das ist ein beliebtes Missverständnis. Es ist ein allgemein christlicher Feiertag, der Epiphanias heißt und Feiertagskultur hat nichts mit konfessioneller Verteilung zutun. Also der Feiertag als einer der ältesten christlichen Feiertage und kulturprägend ist in Sachsen-Anhalt sehr sinnvoll."