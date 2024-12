Mit viel Feuerwerk sind die Menschen überall in Deutschland in das neue Jahr gestartet. In Berlin feierten Tausende bei der großen Silvesterparty am Brandenburger Tor. Die Veranstalter erwarteten bis zu 65.000 Menschen. Auf der fast zwei Kilometer langen Partymeile gelten strenge Sicherheitsregeln. Beispielsweise darf Feuerwerk nicht mitgenommen werden. Zudem sind dort Messer und Waffen verboten. Insgesamt sorgen etwa viertausend Polizisten in Berlin für Sicherheit. Die ersten Stunden des Silvesterabends liefen einem Polizeisprecher zufolge verhältnismäßig ruhig an.



Die Berliner Feuerwehr rief um 19.00 Uhr planmäßig den "Ausnahmezustand Silvester" aus, wie ein Sprecher sagte. Die Feuerwehr ist nach eigenen Angaben mit mehr als 1.500 Helfern in der Silvesternacht im Einsatz – etwa dreimal so viele wie sonst.