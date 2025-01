Bei Unfällen mit Silvesterfeuerwerk sind in Sachsen zwei Männer ums Leben gekommen. Wie die Polizei am frühen Neujahrsmorgen mitteilte, starb in Oschatz östlich von Leipzig ein 45 Jahre alter Mann. Er hatte eine Großfeuerwerksbombe der nicht für den Privatgebrauch zugelassenen Kategorie F4 gezündet. Bei der Explosion erlitt er den Angaben zufolge schwere Kopfverletzungen und starb später im Krankenhaus. Zudem kam laut Polizei ein 50-Jähriger in Hartha in der Nähe von Waldheim ums Leben. Er wollte eine Kugelbombe in einem Rohr zünden. Bundesweit starben weitere drei Menschen bei Unfällen mit Feuerwerk.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Willnow

Angriffe auf Polizisten

In Sachsen sind in der Silvesternacht mehrere Polizisten angegriffen und verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden MDR SACHSEN sagte, wurden in Glashütte Beamte von einem 19-Jährigen attackiert. Drei Polizisten erlitten leichte Verletzungen, der Täter wurde in die Psychatrie eingewiesen.



In Leipzig wurden Beamte in mehreren Stadtteilen mit Pyrotechnik angegriffen. Eine Polizistin erlitt leichte Verletzungen, konnte ihren Dienst aber fortsetzen. Gegen die teils unbekannten Täter wird unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zudem brannten unter anderem in der Eisenbahnstraße Mülltonnen und Container, die die Feuerwehr löschte. In Connewitz baute laut Polizei eine Gruppe Barrikaden aus Baustellenabsperrungen. Später kam es zu einer Spontandemonstration mit 300 Teilnehmern, die sich kurze Zeit später wieder auflöste. Am frühen Morgen dann wurde am Connewitzer Kreuz aus einer Gruppe von 60 Teilnehmern ein Feuer entzündet. Das löschte die Polizei mit Wasserwerfern.



Die Polizei, die diesmal anders als in früheren Jahren sehr nah am Kreuz postiert war, wurde nach Angaben eines MDR-Reporters in der Arno-Nitzsche-Straße massiv mit Böllern attackiert.

Bildrechte: EHL Media

Verletzte bei Wohnungsbrand in Freital