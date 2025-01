443 Fußgänger kommen im Durchschnitt pro Jahr im Straßenverkehr ums Leben – das ist mehr als ein Toter pro Tag. Besonders gefährdet sind ältere Menschen und Kinder. Dabei sind nicht an jedem Unfall ausschließlich Autofahrer Schuld: Durch Ablenkung, wie beispielsweise der Blick aufs Handy oder Kopfhörer treffe auch Fußgänger teilweise eine Mitschuld, sagt Katrin van Randeborgh vom ADAC. Man erlebe es immer wieder, dass nicht an der sicheren Ampel die Straße überquert werde, sondern an einer völlig anderen Stelle, um Zeit zu sparen.