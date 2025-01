Ein großer Teil der aufgeführten Waffen und Fahrzeuge wird erst in den kommenden Jahren nach und nach ausgeliefert. Sie stehen also erst in Zukunft zur Verfügung. Der Leipziger CDU-Bundestagsabgeordnete Jens Lehmann, Mitglied im Verteidigungsausschuss, sieht die Bundeswehr vor diesem Hintergrund weiter "äußerst schwach ausgestattet". Nach seiner Darstellung sind auch die falschen Prioritäten gesetzt worden: "Wir kaufen neue Fregatten, neue U-Boote, alles sicherlich wichtig für Deutschland, aber ich hätte mir mehr Mittel für das Heer gewünscht." Als Beispiele nennt Lehmann zusätzliche Fahrzeuge und mehr Munition.

Der sächsische CDU-Politiker Lehmann hält in den kommenden Jahren weiterhin hohe Investitionen in die Bundeswehr für nötig. Wolle Deutschland am 2-Prozent-Ziel festhalten, fehlten ab 2027 jährlich zusätzlich 30 Milliarden Euro. Der gesamte Verteidigungshaushalt lag 2024 bei gut 50 Milliarden Euro. Lehmann: "Da muss man sich einig werden. Wo priorisiert man. Sind die allein durch erhofftes Wirtschaftswachstum zu erreichen, versucht man beim Bürgergeld einzusparen oder nimmt man eben neue Schulden auf." Am Ende werde es wohl nicht ohne neu Verschuldung gehen, bekennt Lehmann. Allerdings sollten zuvor alle andere Einsparungsmöglichkeiten genutzt werden.