Kritik am Verbot kommt auch von der AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt. Der Parlamentarische Geschäftsführer und medienpolitische Sprecher, Tobias Rausch, erklärte, das Verbot des "Compact"-Magazins setze eine gefährliche Entwicklung fort, in welcher inopportune und kontroverse Meinungen unterdrückt und schließlich verboten würden. "Dass dieser Schritt ausgerechnet unter einer SPD-Innenministerin erfolgt, die in der Vergangenheit selbst für die linksextreme Antifa schrieb, spricht Bände." Gerade das Vorgehen der Innenministerin stelle zunehmend eine Gefahr für die demokratischen Verhältnisse dar.