CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sah in dem Rücktritt erneut einen Anlass, die Ampel-Regierung zu vorgezogenen Neuwahlen aufzufordern. "An Neuwahlen führt kein Weg vorbei", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck schade "unserem Land." CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte, das Problem seien nicht die Grünen an der Parteispitze, sondern die in der Regierung.

Die Grünen hatten bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg herbe Verluste eingefahren. In Thüringen und Brandenburg scheiterte die Partei jeweils an der Fünf-Prozent-Hürde und ist nicht mehr in den neuen Parlamenten vertreten. In Sachsen gelang der Wiedereinzug in den Landtag knapp. Auch bei der Europawahl im Juni hatten die Grünen deutlich verloren und waren nur noch auf 11,9 Prozent gekommen, nach ihren 20,5 Prozent 2019 als zweitstärkste Kraft in Deutschland hinter der Union.