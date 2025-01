Es sollte folgendes regeln: Im Aufenthaltsgesetz sollte die "Begrenzung" des Zuzugs von Ausländern wieder als Ziel festgeschrieben werden. Außerdem wollte die Union den Familiennachzug stärker einschränken und die Bundespolizei sollte mehr Befugnisse erhalten und etwa Haft und Gewahrsam beantragen können, um Abschiebungen abzusichern. Dem Gesetz hätte nach dem Bundestag allerdings noch der Bundesrat zustimmen müssen, was wegen der dortigen Mehrheitsverhältnisse als unwahrscheinlich galt.

Die Sitzung im Bundestag war mit Spannung erwartet worden, nachdem die Union am Mittwoch mit Stimmen von FDP und AfD einen Entschließungsantrag ebenfalls zur Migrationspolitik durchgebracht hatte. In der Folge protestierten Zehntausende bundesweit gegen die gemeinsame Abstimmung von Union und AfD – auch in Leipzig und Dresden.