Merz' Intimfeindin Angela Merkel war dafür bekannt, die Dinge bis zum Ende zu durchdenken. Das geht dem aktuellen CDU-Frontmann offenbar vollkommen ab. Sein Wahlkampfmanöver könnte ihm in den kommenden Wochen massiv schaden. Liberale Konservative werden nun womöglich lieber ihr Kreuz bei SPD oder Grünen machen. Auf der anderen Seite wird er kaum Wähler von der AfD zur Union ziehen. Alle Analysen und wissenschaftlichen Untersuchungen zeigen es seit Jahren: Wer die Themen der Rechtspopulisten bespielt – noch dazu in dieser theatralischen, hochemotionalen Weise – stärkt die Rechtspopulisten. Übrigens: Die sonst so zurückhaltende Merkel kritisierte Merz für sein Vorgehen am Donnerstagmorgen in einer schriftlichen Erklärung.