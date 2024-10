Bund der Steuerzahler Schwarzbuch dokumentiert 100 Fälle massiver Steuerverschwendung

In Sachsen-Anhalt schafften es mehrere Bauprojekte in das diesjährige Schwarzbuch. Dazu gehörte auch ein Naturerlebniszentrum am Stausee Kelbra, das mit 7,2 Millionen Euro aus Mitteln zum Kohleausstieg finanziert wurde, obwohl Kelbra nicht in einer Bergbauregion liegt. Kritik gab es auch an Gefängnisplanungen in Halle sowie an zwei Brückenbauprojekten in der Saale-Stadt, deren Gesamtkosten von geplanten 5 auf 7,7 Millionen Euro gestiegen sind. Außerdem kritisierte der Steuerzahlerbund einen 500.000 Euro teuren Umbau von 100 Metern Bundesstraße im Burgenlandkreis.