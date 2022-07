MDRfragt Deutliche Mehrheit fordert bessere Hitzeschutz-Maßnahmen

Auch in diesem Jahr wurden bereits Hitzerekorde vermeldet - noch nie hatten wir so früh im Jahr so hohe Temperaturen. Der überwiegende Teil der MDRfragt-Teilnehmenden findet, dass mehr getan werden muss, um sich an die extremen Temperaturen anzupassen. Das ist das Ergebnis der Befragung mit knapp 25.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus ganz Mitteldeutschland.