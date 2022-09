MDRfragt Zwei Drittel halten Klimastreiks aktuell für unangemessen

Geteilte Meinung zu grundsätzlichem Streikanliegen

Im Fokus der Demonstrationen am Freitag stehen Forderungen nach konsequentem Klimaschutz und mehr sozialer und globaler Gerechtigkeit. Die MDRfragt-Gemeinschaft ist geteilter Meinung, was dieses übergeordnete Thema angeht: So lehnt die Hälfte das Ansinnen ab – nur etwas weniger befürwortet es jedoch.

Aber deutliche Zustimmung zu konkreten Forderungen

Bei vielen Forderungen, für die sich die Organisatorinnen und Organisatoren der Klimastreiks einsetzen, geht die deutliche Mehrheit der MDRfragt-Mitglieder jedoch mit:

Fast alle – 93 Prozent – sprechen sich dafür aus, den Nah- und Fernverkehr auszubauen und attraktiver zu machen.

Rund drei Viertel würden es begrüßen, wenn Subventionen von Dienstwagen abgeschafft würden.

Mehr als zwei Drittel befürworten einen schnelleren und konsequenteren Ausbau erneuerbarer Energien.

Knapp zwei Drittel würden ein Tempolimit von 130 km/h auf Autobahnen begrüßen.

70 Prozent zweifeln an Vereinbarkeit von Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit

Neben den Forderungen zum Klimaschutz – wie dem Ausstieg aus Kohlekraft oder dem Ende für klimaschädliche Subventionen – soll bei den Demonstrationen auch an die Bundesregierung appelliert werden, in der Energiekrise Menschen mit niedrigem Einkommen stärker finanziell zu entlasten. Mehr als zwei Drittel der MDRfragt-Mitglieder, die sich an der Befragung beteiligt haben, glauben nicht, dass es aktuell gelingen kann, Klimaschutzmaßnahmen und soziale Gerechtigkeit in Deutschland zu vereinbaren. Ein Viertel ist dagegen schon der Ansicht, dass das möglich ist.

Mehrheit hat kein Verständnis für Fridays for Future

Der Klimastreik wird von der Fridays-for-Future-Bewegung organisiert, die von Schülerinnen und Schülern ausging und sich hauptsächlich für Klimaschutz-Themen einsetzt. Knapp zwei Drittel der Befragungsteilnehmerinnen und -teilnehmer haben kein Verständnis für die Bewegung. Rund ein Drittel bringt dagegen Verständnis auf.

Was sie an Fridays for Future kritisieren, schreiben die Befragungsteilnehmenden in den Kommentaren:

Eine realitätsferne, unter Helikoptermüttern aufgewachsene Generation hat sich ein Thema gesucht, um die arbeitenden Menschen um ihr bisschen erarbeiteten Wohlstand zu bringen. Frank R., 55 Jahre, Greiz

Diese jungen Menschen sollten erstmal ihre Schule beenden und den Klimaschutz nicht zum Schule schwänzen missbrauchen. Wenn dann etwas zum Klimaschutz beitragen wollen, ist das in Ordnung. Sie müssen den Erwachsenen nicht das Leben erklären. Lars S., 51 Jahre, Harz

In den Kommentaren drücken die MDRfragt-Teilnehmenden aber auch ihre Unterstützung für die Bewegung aus:

Unsere Gesellschaft ist den jungen Klimaaktivistinnen und -aktivisten zu großem Dank verpflichtet. Darum mein ganz persönliches: Danke, Fridays for Future! Fabian G., 45 Jahre, Anhalt-Bitterfeld

Bestraft nicht die Jugendlichen, wenn sie statt zur Schule zur Klima-Demo gehen, sondern geht als Lehrende, Pädagoginnen und Pädagogen und Familien mit! Andrea K., 49 Jahre, Gera

Mehrheit findet es nachvollziehbar, dass sich die Jugend für das Thema Klimaschutz einsetzt

Bei Fridays for Future engagieren sich vor allem junge Menschen für den Klimaschutz - auch, weil sie damit ihre eigene Zukunft stärker gestalten wollen. Dafür haben 62 Prozent Verständnis. Gut ein Drittel findet es dagegen nicht nachvollziehbar.