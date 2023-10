Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland kämpfen nach wie vor mit psychischen Belastungen. Wie aus dem am Mittwoch in Berlin vorgestellten AOK-Fehlzeitenreport hervorgeht, leiden rund 78 Prozent mehr oder weniger häufig unter Erschöpfung, 75 Prozent unter Wut sowie Verärgerung und 66 Prozent unter Lustlosigkeit. Durchschnittlich hätten sich Mitarbeitende im vergangenen Jahr an 29,6 Tagen je Fall wegen psychischer Beschwerden krank gemeldet.