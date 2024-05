Nach viel Regen Überflutungen und Erdrutsche im Saarland

18. Mai 2024, 10:31 Uhr

Regen hat im Saarland und Rheinland-Pfalz für Überflutungen gesorgt. Angespannt ist die Lage unter anderem in der Landeshauptstadt Saarbrücken, in Neunkirchen und Saarlouis. Gebäude wurden evakuiert, darunter auch Altenheime, und in einigen Orten wurde der Strom abgestellt. Das Ausmaß der Schäden will sich am Samstag auch Bundeskanzler Scholz ansehen.