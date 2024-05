Pfingstwochenende Reisende müssen mit vollen Bahnen und Straßen rechnen

Am Pfingstwochenende könnte es wieder zu Staus und längeren Fahrzeiten auf den Autobahnen kommen.

Die Deutsche Bahn empfiehlt wegen des hohen Aufkommens an Reisenden für Fahrten mit ICE und IC eine Sitzplatzreservierung.

Wegen des Streiks bei der City-Bahn Chemnitz werden auf den wichtigen Linien Busse eingesetzt.

ADAC und Deutsche Bahn warnen vor den Pfingstfeiertagen vor vollen Straßen und Zügen. Die Autobahnpolizeien in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen betonten auf Nachfrage, dass bis zum Freitagnachmittag bisher noch keine Reisewelle zu spüren gewesen seien.

Lediglich auf der A4 von Chemnitz nach Dresden staute sich am Freitag der Verkehr vor dem Dreieck Nossen bereits auf einer Länge von acht Kilometern. Eine Sprecherin des Verkehrswarndienstes Sachsen erklärte, dies sei für einen Freitag aber normal.

Auch rund um das Hermsdorfer Kreuz in Thüringen herrschte dichter Verkehr. Der Sprecher der Autobahnpolizeiinspektion sagte, bisher laufe der Verkehr in Thüringen recht ruhig. Es sei nur etwas mehr los als normal.

Hohes Verkehrsaufkommen auf Autobahnen

Insbesondere in Sachsen-Anhalt rechnet der ADAC am Wochenende mit Staus auf den Autobahnen 2 zwischen Marienborn/Helmstedt und Eilsleben, auf der A9 bei Naumburg sowie zwischen Dessau-Ost und Coswig. Auch auf der A36 Richtung Braunschweig könnte es wegen Baustellen zu längeren Wartezeiten kommen, etwa zwischen Stapelburg und Abbenrode sowie zwischen Ilsenburg und dem Dreieck Nordharz. Auf der A38 könnten die Abschnitte zwischen Berga und Roßla sowie zwischen Sangerhausen-Süd und Dreieck Südharz betroffen sein.

In sechs Bundesländern beginnen zudem die Pfingstferien, unter anderem in Sachsen-Anhalt. Dem ADAC zufolge würden zudem viele Menschen wegen des Pfingstmontages ein langes Wochenende für Kurzurlaube, Besuche oder Ausflüge nutzen. Laut dem ADAC bringen die Ausweichstrecken über die Landstraßen im Falle eines Staus auf der Autobahn nur selten einen Vorteil. Oft seien auch die Ausweichstrecken schnell verstopft. In der Regel mache es erst ab Staus von mehr als zehn Kilometern Länge oder bei einer Vollsperrung Sinn, von der Autobahn abzufahren.

Volle Züge an Pfingsten erwartet

Auch die Fahrgäste der Deutschen Bahn müssen sich über das lange Pfingstwochenende wieder auf volle Züge einstellen. Der Konzern teilte am Freitag mit, voraussichtlich würden die Hauptverkehrsachsen stark ausgelastet sein. Die Bahn rechnet damit, dass die meisten Fahrgäste am Freitag und Montag reisen und empfiehlt an diesen Tagen in den ICEs und ICs nur mit Sitzplatzreservierung zu fahren. Wer flexibel reisen könne, sollte die Hauptreisezeiten meiden und Verbindungen am frühen Morgen oder späten Abend nutzen.

Im Regionalverkehr seien in einigen Regionen zusätzliche Züge bestellt – etwa zwischen Berlin und der Ostsee. Die Nachfrage sei durch die Einführung des Deutschland-Tickets stark gestiegen. Insbesondere auf den Regionalverbindungen warnt die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) am Freitag dennoch vor chaotischen Zuständen. Der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats bei der Bahn-Tochter DB Regio, Ralf Damde, sagte der "Augsburger Allgemeinen", vor allem Richtung Küste und auf die Ostsee- und Nordseeinseln werde der bereitgestellte Regionalverkehr nicht ausreichen.