Ein wesentliches Problem sieht König in den Vorgaben für die Leitstellen, in denen die Notrufe eingehen. "Das Computerprogramm bestimmt, wann ein Rettungswagen ausgeschickt wird. Selbst wenn ein Mitarbeiter der Überzeugung ist, dass dies überhaupt nicht notwendig ist, wird der Wagen ausgeschickt und die Verantwortung an das Programm abgeschoben", sagte König.