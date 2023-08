Im Kampf gegen den Mangel an Fachleuten hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für gleiche Löhne in Ost und West ausgesprochen. Scholz sagte im Interview mit MDR THÜRINGEN, gerade weil es auch in Ostdeutschland einen Mangel an Arbeitskräften gebe, müsse ein Gleichstand erreicht werden. Dass der Mindestlohn auf zwölf Euro angehoben wurde, habe gerade in Ostdeutschland vielen geholfen. Das zeige aber auch, dass das Problem hier am größten sei. Das müsse auch durch mehr Tarifbindung geändert werden, forderte er.

Bundeskanzler Olaf Scholz im Interview mit MDR-Moderator Lars Sänger. Bildrechte: MDR/Jens Borghardt