Bei der Herstellung von Halbleitern gehört TSMC zu den Weltmarktführern, rund 12.000 Produkte stellen sie für internationale Kunden her. Bisher produzierten sie ihre Chips in Taiwan und in China. Der Dresden-Standort wird die erste Niederlassung in Europa sein. TSMC gilt in der Chipbranche als systemrelevant. Deshalb sei eine Fabrik in Dresden so bedeutsam und ein wichtiger Baustein für den Aufbau eines Halbleiter-Ökosystems in Deutschland, heißt es aus der Sächsischen Staatsregierung.