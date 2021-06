Die Sozialpädagogin und Hochschulprofessorin Constanze Berndt hat mehr Sozialarbeiterinnen und -arbeiter an deutschen Schulen gefordert. Gegenwärtig gebe es in Deutschland nur rund einen Schulsozialarbeiter pro 600 Schülerinnen und Schüler. Ein sinnvoller Schlüssel sei jedoch eins zu 150, sagte die Professorin der Evangelischen Hochschule in Dresden MDR THÜRINGEN. Wichtig sei, dass Schulsozialarbeit als eigenständiger Beruf wahrgenommen werde - sowohl von den Lehrern als auch von den Schulleitungen.