Die Abschaltung der letzten drei Kernkraftwerke in Deutschland habe dazu geführt, dass mehr Kohle verfeuert werde und Deutschland so 15 bis 20 Millionen Tonnen mehr CO2 pro Jahr ausstoße, sagte Jens Spahn beim BR-Sonntags-Stammtisch.

Jens Spahn zieht in der Talkshow daraus folgenden Schluss: "Zwei, drei Jahre die drei Kernkraftwerke länger laufen lassen, statt Kohle zu nutzen, würde so viel CO2 einsparen, wie wir jetzt durch dieses Gesetz von Habeck sparen würden. Unterschied: Man braucht keine Milliarden Förderprogramm. Zweiter Unterschied: Die Bevölkerung wäre nicht so unruhig und frustriert und würde sich nicht so überfordert fühlen."