Der umstrittene Entwurf für das Heizungsgesetz wird in dieser Woche doch nicht in den Bundestag eingebracht. Darauf haben sich die Ampel-Parteien verständigt. Grund sind die Streitigkeiten über Details des Entwurfs aus dem grün-geführten Wirtschaftsministerium.

Die FDP dringt auf eine komplette Überarbeitung des Gesetzentwurfs. FDP-Fraktionschef Christian Dürr sagte in der ARD, es gehe um eine wirklich große Sache. Da komme es nicht darauf an, ob das Gesetz ein oder zwei Monate später in Kraft trete.