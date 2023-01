Panzerlieferung an die Ukraine Abgabe von Leopard-Panzern aus Mitteldeutschland unwahrscheinlich

Deutschland wird der Ukraine aus Bundeswehr-Beständen 14 Kampfpanzer des Typs Leopard 2 liefern. Das hat die Bundesregierung am Mittwoch angekündigt. Aus welchen Einheiten oder Standorten der Bundeswehr die Panzer kommen sollen, darüber hüllt man sich in Berlin noch in Schweigen. In Mitteldeutschland sind Leopard-2-Panzer an zwei Standorten stationiert.