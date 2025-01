Die italienischen Hersteller fanden sich damit aber nicht ab und wandten sich mit einer Beschwerde an das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Das erklärte nun: Die Verfassungsbeschwerde wird nicht zur Entscheidung angenommen. So hat das Erzeugerkonsortium die Argumentation des Oberlandesgerichts Karlsruhe nicht ausreichend entkräftet. Die Entscheidung ist unanfechtbar. Der deutsche Hersteller darf den Begriff "Balsamico" weiter verwenden.

Babette Ballack* ist passionierte Golferin. Seit Jahren ist sie Mitglied in einem Club und geht einmal in der Woche auf den Rasen für ein Spiel. So auch an diesem Tag. Auf dem Weg von einem Loch zum nächsten rutscht sie auf einem abschüssigen Weg auf dem nassen Gras aus. Dabei verletzt sie sich so schwer am Fuß, dass sie monatelang an Krücken gehen muss und krankgeschrieben ist. Auch eine lang ersehnte Reise muss sie absagen. Frau Ballack macht den Betreiber des Golfplatzes für den Unfall verantwortlich und klagt auf Schmerzensgeld und Schadenersatz für den ausgefallenen Urlaub. Ihrer Ansicht nach hat der Betreiber seine Verkehrssicherungspflicht verletzt.