Bei der Wahl zum Bundestag, zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen am 26. September hatte es in Berlin gleich mehrere Pannen gegeben. So gingen in einigen Wahllokalen Stimmzettel aus, in anderen lagen zunächst die falschen vor. Eine Wahllokale waren zwischenzeitlich geschlossen, und vor einigen Wahlorten bildeten sich zudem lange Schlangen, sodass manche Wähler erst weit nach 18 Uhr ihre Stimmen abgeben konnten – also dem Zeitpunkt, wo bereits die Prognose veröffentlicht wurde und später die ersten Hochrechnungen. Viele andere konnten gar nicht wählen.