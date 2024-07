Die Anbindung an den Nahverkehr bemängeln viele: Wenn es keinen oder nur schlecht angebundenen öffentlichen Nahverkehr abseits der großen Städte gibt, bringt weder ein günstiges noch ein teureres Deutschlandticket etwas. Das sieht beispielsweise Marko, 48 Jahre, aus dem Saale-Orla-Kreis so: "Was nützt mir das Ticket ohne den Nahverkehr? Wir können damit weder zum Arbeiten noch zum Einkaufen. Für uns auf dem Land ohne Nähe zu einer Stadt wie Erfurt, Jena oder Gera nützt dieses Ticket nichts." Auch die 61-jährige Iris aus dem Unstrut-Hainich-Kreis schreibt, dass die Anbindung an ihr Dorf schlecht sei: täglich nur 3 Busverbindungen unter der Woche und am Wochenende gar nicht. Sie fragt deshalb: "Was soll ich mit dem Ticket?" Aus ähnlichen Gründen hat Arno aus dem Landkreis Zwickau das Ticket nicht dauerhaft im Abo, nutzt es aber für den Urlaub: "Ich wohne auf dem Land, da nützt es mir höchstens ein oder zwei Monate im Jahr etwas, wenn ich mir bestimmte Reisen vornehme." Und Michael, 73, aus dem Vogtlandkreis, findet: "Auf dem Land sollte das Ticket wirklich weniger kosten als in der Großstadt."