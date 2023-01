Wir überprüfen die Zusammensetzung unserer MDRfragt-Gemeinschaft regelmäßig und wissen, dass sie in einigen statistischen Merkmalen von der Durchschnittsbevölkerung in Mitteldeutschland abweicht. Deshalb gewichten wir die Ergebnisse unserer Befragungen nach statistischen Merkmalen wie Geschlecht, Bildung sowie Alter.

Wenn also beispielsweise mehr Männer als Frauen abstimmen, werden die Antworten der Männer weniger stark und die Antworten der Frauen stärker gewichtet. Die Antworten verteilen sich dann am Ende so, wie es der tatsächlichen Verteilung von Männern und Frauen in der Bevölkerung Mitteldeutschlands entspricht. Letztendlich erzielen wir dadurch eine höhere Übereinstimmung der Ergebnisse (Validität) mit dem tatsächlichen Antwortverhalten in der Gesellschaft.