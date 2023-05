Damit dieser Entwicklungsprozess in der Arbeitswelt die Zukunft bestimmt, müssen Menschen in der Schule und in der Ausbildung neue Wege beschreiten. Das erfordert von der Politik, eine deutlich höhere Verantwortung gegenüber der Bildungspolitik zu zeigen.

Generell gehen die MDRfragt-Mitglieder, die an der Befragung teilgenommen haben, davon aus, dass die Arbeitswelt stark im Wandel ist, und zwar nicht nur in die Zukunft schauend, sondern auch rückblickend. So haben 85 Prozent angegeben, dass sich die Arbeitswelt in ihren Augen im letzten Jahrzehnt verändert hat. Und 88 Prozent nehmen das auch fürs nächste Jahrzehnt an.