MDRfragt Energieeinsparverordnung: Mehrheit gegen Heizgrenze für Arbeitsräume

Hauptinhalt

Um in der angespannten Lage Energie zu sparen, hat die Bundesregierung Regelungen getroffen. So sollen Büroräume in öffentlichen Gebäuden nur noch bis zu einer Raumtemperatur von 19 Grad geheizt werden. Die Mehrheit der MDRfragt-Teilnehmenden findet das nicht in Orndung. Andere Maßnahmen dagegen, beispielsweise das Beleuchtungsverbot für Denkmäler und Gebäude, treffen eher auf Verständnis. Das zeigt die aktuelle MDRfragt-Befragung mit rund 29.000 Teilnehmenden.