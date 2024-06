"Ich genieße es, wenn ich mir, schon von der Rolltreppe aus, die Waren anschauen kann. Gerne gehe ich auch mit den Enkeln hin. Die freuen sich, da die Eltern nur online bestellen. Dort können sie die Waren leider nur digital anschauen. Im Kaufhaus hingegen können sie die Waren analog fühlen und anprobieren", schreibt Heike aus Mittelsachsen. Ähnliche Eindrücke wie die 60-Jährige aus Mittelsachsen schildern viele MDRfragt-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer: Sie verbinden mit Kaufhäusern positive Erinnerungen und Erlebnisse.

Großer Mehrheit würde bei Innenstädten ohne große Kaufhäuser etwas fehlen

Sieben von zehn Befragten (72 Prozent) geben an: Ihnen würde etwas fehlen, wenn es in den Innenstädten keine Kaufhäuser mehr gäbe. Dabei sind es vor allem die älteren Befragten, denen die Kaufhäuser in den Innenstädten fehlen würden. Das geben acht von zehn Befragten (81 Prozent) über 65 Jahren an. Bei den Befragten bis fünfzig Jahren würden nur sechs von zehn Befragten (64 Prozent) Kaufhäuser vermissen.

Und einigen, denen fehlen die Kaufhäuser vor Ort heute schon. So schreibt Gabriele (67) aus dem Saalekreis: "Bei uns gibt es kein Kaufhaus mehr, seit der letzten Galeria-Schließung. Katastrophe. Haushalt, Bekleidung, Spielwaren, Bücher usw.: alles an einem Ort mit kurzen Wegen. Jetzt läuft man in der Innenstadt weit herum." Melanie (46) aus Dresden dagegen gehört zu den Befragten, die Kaufhäuser in den Innenstädten nicht vermissen würden: "Im Urlaub in anderen Städten gehe ich schon mal schauen, welche Unterschiede es im Angebot gibt. Ich empfinde das Angebot im Osten Deutschlands meist als langweilig und einheitlich. Im Westen sind da schon einmal ein paar andere Sachen zu sehen."

Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Nachdem die Warenkaufhaus-Kette Galeria Karstadt Kaufhof im Januar den dritten Insolvenzantrag gestellt hatte, sollen neun der 92 verbliebenen Filialen bis Ende August geschlossen werden.

Ich bin mit Leib und Seele Schuhverkäuferin. Ich verliere zum ersten Mal in meinem Berufsleben meine Arbeit. Die letzten Wochen bis zur Schließung werden sicher nicht einfach und sehr emotional, weil ein Kaufhaus etwas Besonderes ist. 57-jährige MDRfragt-Teilnehmerin aus Chemnitz

Betroffen von den Schließungen ist auch das Kaufhaus in Chemnitz. 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlieren dadurch ihren Job. Zu ihnen gehört auch eine 57-jährige MDRfragt-Teilnehmerin aus Chemnitz: "Ich bin seit 42 Jahren im Kaufhaus tätig und habe im Centrum-Warenhaus Karl-Marx-Stadt gelernt. Ich bin mit Leib und Seele Schuhverkäuferin. Ich verliere zum ersten Mal in meinem Berufsleben meine Arbeit. Die letzten Wochen bis zur Schließung werden sicher nicht einfach und sehr emotional, weil ein Kaufhaus etwas Besonderes ist."

Doch nicht nur diejenigen, die selbst beruflich von der Schließung betroffen sind, kritisieren die Entwicklung, wie beispielsweise die Chemnitzerin Cornelia (68): "Für eine attraktive Innenstadt sind Kaufhäuser unverzichtbar. Das Beispiel Chemnitz wird dies zeigen, wenn keine vernünftige Lösung gefunden wird."

In vielen weiteren Kommentaren zur Befragung werden bevorstehende und auch vergangene Schließungen wehmütig betrachtet. Auch heute noch sind Kaufhäuser für die meisten wichtig. Die Mehrheit der MDRfragt-Mitglieder (52 Prozent) findet sie weiterhin zeitgemäß. 40 Prozent finden das nicht.

Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Viele Mitglieder benennen das sehr breite Sortiment der Kaufhäuser als wichtigen Grund für ihren Kummer über die Schließungen. Dazu gehört auch Angelika (67) aus dem Landkreis Leipzig: "Mir würde wirklich etwas fehlen, wenn Galeria Kaufhof geschlossen würde. Gerade die Vielfalt macht es für mich interessant. Bestimmte Kleidungsstücke probiere ich lieber vor Ort, genauso Schuhe, Schmuck, Parfüm. Ich bin bestimmt einmal in der Woche dort." Insgesamt schätzen 78 Prozent der MDRfragt-Gemeinschaft die Vielfalt des Angebots in Kaufhäusern.

Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

"Das Kaufhaus ist für mich eine Möglichkeit, Dinge zu bekommen, für die es keine oder in der Stadt kaum noch Einzelhändler gibt. Von Kurzwaren, Stoffen, Batterien bis zum Fisch kann ich alles kaufen", schreibt Erika (85) aus Dresden. Neben der Vielfalt wird auch die Beständigkeit von Kaufhäusern geschätzt. Jörg (55) aus Dresden besucht Kaufhäuser zum Beispiel gerne zielgerichtet: "Ich nutze die Uhrenabteilung gerne für Service-Arbeiten. Da muss ich nicht suchen, die gibt es in jedem Karstadt."

Jede und jeder zweite Befragte (49 Prozent) ist der Meinung, dass die Angebote in Kaufhäusern den Trends oft hinterherhängen. Jasmin (24) aus Dresden meint dazu: "Kaufhäuser haben es in den letzten 20 Jahren verpasst, sich an Trends anzupassen. Dabei meine ich nicht unbedingt nur modische Trends, sondern viel mehr das Einkaufserlebnis an sich. Die Schließung von Kaufhäusern ist leider unvermeidbar. Statt der x-ten Rettungsversuche sollte man sich lieber Gedanken für ein nachhaltiges Nachnutzungskonzept machen." Andrea (51) kommt auch aus Sachsens Landeshauptstadt und hat von Kaufhäusern den Eindruck: "Zu teuer, zu elitär und abgehoben, nur für alte, gut betuchte Kunden. Die Schieflage ist somit nicht verwunderlich."

Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk



Kaufhäuser und auch Innenstädte müssten attraktiver werden, um Onlinehandel etwas entgegenzusetzen